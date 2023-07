Cybersicurezza: Fontana, lavoriamo perché istituzioni siano sicure, sventati attacchi alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale “abbiamo firmato un protocollo d’intesa" e "abbiamo iniziato il reclutamento di ingegneri e tecnici informatici perché la cybersicurezza è fondamentale per le istituzioni democratiche di tutti i Paesi”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana alla cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare. “Venendo dall’esperienza europea gli attacchi informatici sono numerosi e spesso violenti – ha spiegato -. È una forma di guerra ibrida e non possiamo farci trovare impreparati come Camera”. Si deve “fare in modo che le Istituzioni siano sicure. È una cosa di cui si parla poco, ma gli attacchi sono stati sventati anche dalla Camera dei deputati”, ha aggiunto Fontana.(Rin)