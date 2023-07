Finlandia: ministero Interno invierà 48 vigili del fuoco in Portogallo per emergenza incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia ha deciso di inviare 48 vigili del fuoco in Portogallo per contribuire ad affrontare l'emergenza incendi. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Helsinki, spiegando che l'invio del personale risponde a una richiesta di aiuto avanzata dal Portogallo attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue. I vigili del fuoco finlandesi si recheranno in Portogallo per un periodo di due settimane, in due tornate, a metà agosto e all'inizio di settembre. (Sts)