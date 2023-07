Nigeria: somme di denaro illegali, avvocato ex governatore del Delta dovrà sborsare 36 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Londra ha ordinato all'avvocato di un ex governatore nigeriano di pagare circa 36 milioni di dollari per averlo aiutato a nascondere somme di denaro illegali. Bhadresh Gohil, questo il nome dell'avvocato, è stato condannato nel 2010 per riciclaggio di denaro legato al suo ruolo nell'aiutare l'ex governatore dello Stato del State ricco, James Ibori, a nascondere i proventi di attività criminali. Entrambi hanno già scontato pene detentive nel Regno Unito per riciclaggio di denaro. A Ibori, che ora vive in Nigeria, è stato già ordinato di consegnare 130 milioni di dollari di denaro sottratto. Il tribunale di Londra ha stabilito che entrambi gli imputati dovranno affrontare ulteriori pene detentive se non verseranno la somma richiesta. (Res)