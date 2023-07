Milano: studio del Politecnico su tunnel quantistico per computer ottici del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Computer dotati di porte logiche ottiche sostenibili grazie al basso consumo energetico, ma anche computer ottici di spessore nanometrico e sensoristica innovativa ultra-sensibile: sono queste le innovazioni che le nuove prospettive di ricerca aperte da un team internazionale coordinato dal Politecnico di Milano in collaborazione con la University of Sheffield (UK) potranno portare nel prossimo futuro. I ricercatori hanno osservato, infatti, come l'effetto del tunnel quantistico di elettroni fra due strati adiacenti di materiali semiconduttori di spessore atomico ne modifica drasticamente la trasparenza se vengono illuminati con luce laser, lo studio è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa Nature Communications. Più in dettaglio il team di ricerca ha osservato gli effetti di un "trasporto" bidirezionale di elettroni da un materiale bidimensionale - spesso pochi atomi - ad un altro, questo fenomeno è detto tunnelling quantistico. Nel trasferimento gli elettroni risultano delocalizzati tra i due strati e si trovano a dover competere con gli elettroni già presenti nel singolo strato per occupare lo stesso stato energetico. Inoltre, se lo stato energetico è già occupato, anche l'assorbimento di luce sarà impedito. (segue) (Com)