Milano: studio del Politecnico su tunnel quantistico per computer ottici del futuro (2)

- Questo fenomeno segue il principio della fisica quantistica detto Principio di esclusione di Pauli. Il processo può modificare drasticamente le proprietà ottiche dei materiali utilizzati in particolare aumentandone la trasparenza grazie all'utilizzo di luce laser. In conclusione, la competizione tra elettroni genera una drastica diminuzione della capacità di assorbire la luce da parte del materiale e ne aumenta la trasparenza indotta da impulsi laser. L'osservazione di queste proprietà rappresenta certamente l'apertura di nuove prospettive di ricerca nei campi della fotonica e della fisica dei materiali aprendo nuove prospettive nelle scienze dei materiali per future applicazioni nel campo della computazione ottica e quantistica. (Com)