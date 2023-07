Giustizia: Fontana, "no" a scontri tra politica e magistratura, riforme governo siano condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto fra politica e magistratura “il mio auspicio è che non ci siano scontri di poteri, ma equilibrio di poteri”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare. “Le riforme che il governo vuole fare devono essere condivise e non creare uno scontro fra poteri, che secondo me è deleterio per il Paese”, ha concluso Fontana. (Rin)