Maltempo: Cecchetti (Lega), Lombardia flagellata, piangiamo due vittime, danni enormi

23 luglio 2021

- L'ennesima "ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia, che aveva già chiesto lo stato di calamità per quella precedente di venerdì, ha causato purtroppo due vittime, cui va il nostro cordoglio e il nostro primo pensiero, e ha provocato danni infrastrutturali enormi alla rete ferroviaria, alle stazioni, alle attività produttive e alle abitazioni in diverse province, senza contare ovviamente i danni gravissimi all'agricoltura". Lo dice l'onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "La Lega - prosegue Cecchetti - con Matteo Salvini e tutti i nostri ministri, con i nostri parlamentari, con il governatore Fontana e la sua giunta, con i nostri sindaci e amministratori, si è già attivata ad ogni livello istituzionale, in ogni provincia, per aiutare i territori colpiti, i cittadini colpiti. Un'altra brutta botta per la Lombardia, ma come sempre ci rialziamo e ripartiamo". (Com)