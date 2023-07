Ucraina: ministro Agricoltura francese, contro crisi cereali serve strategia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non può affrontare la crisi delle importazioni dei cereali ucraini con misure unilaterali degli Stati membri. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura francese, Marc Fesneau, al suo arrivo al Consiglio Agricoltura e pesca di Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla richiesta dei cinque Stati europei confinanti con l'Ucraina di prorogare le misure per le limitazioni delle esportazioni di prodotti agricoli da Kiev. "Non si può decidere da soli, perché ovviamente, se lo si fa, gli altri Paesi dovranno sopportarne il peso. L'Europa è un'Unione", ha dichiarato Fesneau. "Abbiamo prima fornito risorse attraverso la riserva di crisi e autorizzato questi Paesi a utilizzare risorse molto potenti. Per la Polonia si tratta di quasi 3 miliardi di euro in tutto, una somma non da poco", ha aggiunto il ministro francese. "Ho sempre detto che dobbiamo esprimere la nostra solidarietà, ma questo non può avvenire al prezzo della disunione. Siamo tutti coinvolti e posso capire queste ragioni, ma sono cose che devono essere discusse collettivamente. Se non lo facciamo, a mio avviso, avremo un problema a livello europeo", ha poi proseguito Fesneau. "Le richieste possono essere legittime, ma dobbiamo dare una prospettiva, perché stiamo rivedendo la questione ogni tre mesi. Personalmente, vorrei che la Commissione adottasse una strategia più a medio termine, perché sulla questione ucraina stiamo indubbiamente affrontando uno sconvolgimento a medio termine. Non possiamo limitarci a seguire le crisi quando si presentano", ha concluso il ministro francese.(Beb)