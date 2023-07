© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi è "un risveglio traumatico per la Lombardia, reso terribile dalla notizia del decesso di una ragazza di 16 anni in provincia di Bresca, a causa del maltempo. Alla sua famiglia il più sincero abbraccio e sentimento di cordoglio, da parte di tutto il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia". Lo dice Paola Pollini, consigliera regionale M5S. (Com)