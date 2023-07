Camera: Fontana, governo riduca decreti legge, emendamenti siano conformi al testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione decreti legge “è evidente che a livello parlamentare capiamo le esigenze del governo, ma dobbiamo tentare di tutelare le prerogative parlamenti e spesso gli chiediamo di ridurre i decreti legge per farli tornare strumento di urgenza”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana durante la cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare. “Ci sono delle difficoltà lavorative in Commissione quando arrivano decreti all’ultimo momento che possono stravolgere parti del testo”, ha spiegato. “Chiediamo anche che gli emendamenti che arrivano ai decreti legge siano conformi al testo – ha aggiunto Fontana -. Su questi in accordo con i presidenti delle Commissioni abbiamo fatto presente che saremo più stringenti”, ha concluso il presidente della Camera. (Rin)