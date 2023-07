India: Manipur, in due giorni entrati 718 “rifugiati” provenienti dal Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due giorni, tra il 22 e il 23 luglio, sono entrati in India 718 “rifugiati” provenienti dal Myanmar “senza adeguati documenti di viaggio”. Lo afferma il governo dello Stato indiano del Manipur in un comunicato. L’esecutivo ha chiesto alla forza paramilitare Assam Rifles, che svolge il servizio di guardia di frontiera, un rapporto dettagliato sul “recente ingresso illegale” e “un’azione rigorosa” per prevenire fatti del genere. Secondo il comunicato i profughi sono 209 uomini, 208 donne e 301 minori e sono entrati da New Lajang, nel distretto di Chandel. L’India non è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite per i rifugiati del 1951 e ha mantenuto una posizione di chiusura anche dopo l’esodo dei rohingya del 2017 e il colpo di stato militare a Naypyidaw del 2021. Il Manipur, inoltre, sta attraversando un periodo critico perché dall’inizio di maggio è teatro di scontri etnici che hanno causato 142 morti, oltre 300 feriti, 5.053 incendi dolosi e 54.488 sfollati (dati del governo centrale aggiornati al 4 luglio).(Inn)