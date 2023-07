Ue: Casini, la premier Meloni allarghi la maggioranza Ursula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto spagnolo seppellisce il tentativo, che i più avveduti sul fronte moderato hanno già rifiutato, di costruire un'alleanza europea fra i popolari e la destra". L'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, in un'intervista a "Repubblica" parla degli errori dei moderati che fanno scelte "innaturali" e dice che la prospettiva non è un ribaltone ma un allargamento della maggioranza che sostiene Ursula Von der Leyen. "Il risultato di queste consultazioni lascia la porta aperta a ogni soluzione per il futuro della Spagna: ma due cose le chiarisce. La prima è che il Centro, quando si piega a rapporti con le forze estreme, perde la sua identità e la ragione di esistere. Il Partito popolare ha avuto un grande successo ma avrebbe senz'altro ottenuto la maggioranza se non avesse fatto in troppe regioni un patto con il diavolo". Gli elettori spagnoli "si sono preoccupati di un ritorno al passato. Hanno avuto paura di un accordo, quello con Vox, che ha portato dei no vax alle presidenze di alcuni parlamenti regionali. Sono intese che hanno snaturato l'anima dei popolari e hanno spinto a una mobilitazione senza precedenti le forze della sinistra". La seconda cosa. "Beh, la seconda cosa — e io mi meraviglio che una donna intelligente come la Meloni non l'abbia capito — è che non esiste l'ipotesi di un governo europeo affidato solo alle forze popolari e di destra". (segue) (Res)