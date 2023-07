Ue: Casini, la premier Meloni allarghi la maggioranza Ursula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' lo schema di Manfred Weber e del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, vertici del Partito popolare europeo (Ppe): "Schema legittimo ma che si allontana profondamente dalla tradizione di Kohl e di Angela Merkel: loro avevano capito per tempo che l'Europa — che non è un singolo Stato ma una federazione, un'entità in progress — non può essere affidata al governo di una parte. Le grandi famiglie devono convivere". A questo punto, il tentativo di costruire un'intesa fra Ppe e conservatori "è una soluzione problematica sul piano numerico, come dimostrato dal voto al parlamento europeo sull'ambiente, e contrasta con la storia e le esigenze dell'Ue. Dopo queste elezioni la formula Ursula è più forte di prima. La scelta di Von der Leyen è stata il frutto di un compromesso. E in politica i compromessi spesso sono necessità. Mi viene in mente una lunga chiacchierata con Kohl in una birreria di Berlino: mi ricordava che il suo principale alleato in Europa per lunghi anni era stato il leader socialista spagnolo Felipe Gonzalez". "Capisco - osserva infine Casini - che la Meloni sia sospesa tra i doveri della militanza storica e il realismo dello stare al governo. Ma lo spazio che ha è quello di concorrere ad allargare la piattaforma europea, non sovvertirla. Può eventualmente allargare la maggioranza Ursula. Persino i 5 stelle compresero il rischio dell'isolamento e votarono l'attuale presidente della commissione europea". (Res)