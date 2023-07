Germania: al via il festival wagneriano di Bayreuth con il “Parsifal”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi l'edizione 2023 del festival wagneriano di Bayreuth con il “Parsifal” del regista statunitense Jay Scheib, condotto dal direttore d'orchestra spagnolo Pablo Heras-Casado. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, andrà in scena un nuovo allestimento dell'ultima opera di Richard Wagner (1813-1883), integrata da “elementi virtuali” che gli spettatori potranno apprezzare grazie a “occhiali speciali”. Alla prima sono attese la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel, nota ammiratrice di Wagner, mentre non parteciperà il suo successore alla guida del governo federale, Olaf Scholz. Come da tradizione, è ricco il parterre di esponenti della politica, dell'economia, della società e dello spettacolo. Il programma di questa edizione del festival include la controversa versione di “L'anello dei nibelunghi” in quattro parti diretto da Valentin Schwarz, nonché “Tannhaeuser”, “Tristano e Isotta” e “L'olandese volante”. In maniera sorprendente, vi erano ancora biglietti disponibili per il festival wagneriano, che tradizionalmente registra il “tutto esaurito” prima dell'inaugurazione. L'organizzazione ha difeso l'aumento del prezzo dei biglietti reso necessario dall'inflazione. Allo stesso tempo, il rincaro è stato criticato da Katharina Wagner, discendente del compositore e direttrice artistica del festival di Bayreuth. (Geb)