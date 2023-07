© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stato posto in stato di arresto a freddo per lavori di manutenzione programmati. Lo ha riferito su Telegram il personale della società statale russa Rosatom impegnato nei lavori nell'impianto. Si spiega inoltre che un altro reattore è stato messo in uno stato di arresto a caldo "per fornire vapore alle proprie esigenze della centrale". (Rum)