Maltempo: Meloni, oggi giornata impegnativa, Protezione civile allertata

- “Sono stata al telefono con il ministro (per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello) Musumeci. Sapevamo che sarebbe stata una giornata più impegnativa del previsto al nord con i nubifragi e al sud per il caldo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. “La situazione è complessa, eravamo in allerta. La Protezione civile è allertata con tutte le squadre”, ha aggiunto. (Rin)