Regno Unito: Sunak mette in dubbio divieto di auto a benzina e diesel del 2030

- La messa al bando delle auto alimentate a benzina e diesel dal 2030 in Regno Unito rischia di essere accantonata a causa del mancato sostegno del primo ministro Rishi Sunak a tale misura. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Sunak, per la seconda volta in questo mese, ha rifiutato di esprimersi esplicitamente sul fatto che il divieto entrerà in vigore nel 2030. Fonti di Downing Street si sono mosse per minimizzare i suggerimenti secondo cui sarebbe in arrivo qualche cambiamento, mentre il primo ministro ha affermato che affronterà la crisi climatica in modo "proporzionato e pragmatico" evitando di influire inutilmente sulla vita delle persone. (Rel)