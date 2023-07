Maltempo: Meloni, messa in sicurezza del territorio è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo davanti a una realtà critica, una realtà climatica imprevedibile che comporta, al di là dell'emergenza, la messa in sicurezza del territorio che è prioritaria”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. “Tutto quello che potevamo impegnare è stato impegnato. C'è il grande tema della messa in sicurezza, che richiede molte risorse che non portano consenso immediato”, ha aggiunto. (Rin)