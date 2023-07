Grecia: vacanze di 30 mila cittadini britannici "nel limbo" a causa degli incendi a Rodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di cittadini britannici rischiano di vedere cancellate le loro vacanze estive dopo che è emerso che gli hotel di Rodi potrebbero rimanere chiusi per settimane a causa dei violenti incendi tutt'ora attivi sull'isola greca. Ieri più di 5 mila britannici sono rimasti bloccati sull'isola dopo essere fuggiti da questi stessi hotel che sono stati costretti a chiudere. Il quotidiano "The Times" riferisce che sono circa 30 mila i cittadini britannici lasciati "nel limbo" riguardo le loro vacanze, e sostiene che il caos ha messo in luce un "preoccupante grado di impreparazione" da parte delle autorità. Anche il quotidiano "Daily Express" sottolinea come "sebbene quest'estate sia stata segnata da temperature estreme, la Grecia non è estranea a incendi boschivi", motivo per cui le compagnie di viaggio dovrebbero avere "migliori piani di emergenza". (Rel)