Roma: 220 chili di hashish nascosti tra bancali di parquet, due arresti a Corcolle

- Oltre 220 chilogrammi di hashish appena arrivati dalla Spagna sono stati scoperti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma presso un deposito ubicato a Giardini di Corcolle nella periferia est di Roma, riconducibile a una società di logistica, risultata estranea al traffico. Durante un controllo ad alcune partite di merce proveniente dall’estero, le Fiamme Gialle del Gruppo di Guidonia Montecelio si sono insospettite alla vista di diversi bancali contenenti listoni di parquet giunti dalla Spagna e hanno deciso di procedere a un’ispezione più accurata che ha permesso di rinvenire i panetti di cannabis occultati all’interno. Due persone di nazionalità italiana si sono presentate poco dopo per il ritiro del carico e sono state arrestate dai militari per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo nei loro confronti la misura cautelare in carcere. (Rer)