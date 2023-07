Medio Oriente: Nablus, forze israeliane uccidono tre palestinesi armati dopo tentato attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre palestinesi armati sono stati uccisi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), senza rivelare le identità delle vittime. Da parte loro, le Idf hanno parlato di “tre terroristi armati” che hanno aperto il fuoco contro i militari senza causare vittime. Dopo il tentato attacco, i membri delle Idf hanno quindi risposto al fuoco “neutralizzando i tre terroristi” e hanno sequestrato tre fucili d’assalto M16, una pistola, cartucce ed equipaggiamento militare, secondo quanto riferito da un comunicato. Lo scontro a fuoco è avvenuto nell'area del Monte Garizim, a sud di Nablus, e vicino all'insediamento ebraico di Har Bracha. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, dall’inizio dell’anno almeno 158 palestinesi sono rimasti uccisi in Cisgiordania, tra cui anche alcuni civili.(Res)