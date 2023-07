Bangladesh-Italia: Hasina discute di lavoro e migrazione con Lollobrigida, Piantedosi e Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, in visita a Roma per partecipare al secondo vertice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) sui sistemi alimentari (24-26 luglio), ha incontrato ieri a margine dell’evento tre ministri del governo italiano: Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Matteo Piantedosi (Interno) e Carlo Nordio (Giustizia). Da parte italiana è stato espresso interesse all’impiego di forza lavoro bengalese, in particolare nei settori agricolo e della ricettività. Al tempo stesso è stata espressa preoccupazione per l’arrivo dal Bangladesh di molti lavoratori irregolari, che deve essere scoraggiato. Lo riferisce il quotidiano bengalese “The Daily Star”, citando il ministro degli Esteri, Abul Kalam Abdul Momen, che ha parlato con la stampa dopo i colloqui. Secondo quanto riferito da Momen, Hasina ha detto ai suoi interlocutori che anche Dacca vuole scoraggiare il lavoro irregolare. Tuttavia, ha osservato che sia i lavoratori regolari sia quelli irregolari danno un contributo all’economia di entrambi i Paesi e ha chiesto al governo italiano di regolarizzare quelli qualificati e che si comportano correttamente.(Inn)