Fisco: Meloni, entro due settimane riforma attesa da anni, saremo rigidi contro evasori

- "Stiamo approvando nelle prossime due settimane la riforma generale del fisco, attesa da decenni. Siamo intervenuti varie volte ma mai in modo organico con l'obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del sistema”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. “Da una parte vogliamo abbassare le tasse” e dall'altra parte “vogliamo costruire un rapporto diverso tra Stato e cittadini, di fiducia reciproca, tra fisco e contribuenti. Saremo molto rigidi in tema di lotta all'evasione fiscale, lavorando sulla fiducia”, ha sottolineato Meloni. “Siamo consapevoli di una pressione fiscale eccessiva che grava su cittadini e imprese. L’obiettivo che ci siamo dati è di alleggerirlo in modo generalizzato”, ha aggiunto Meloni. (Rin)