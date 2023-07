Francia: Macron propone ex premier Philippe come suo possibile successore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha evocato la possibilità che Edouard Philippe, suo ex primo ministro e attuale sindaco di Le Havre, possa salire all'Eliseo nel 2027, quando si terranno le prossime elezioni presidenziali. Vorrei che ci fosse "un seguito a quello che abbiamo messo in atto e che quelle e quelli che mi hanno accompagnato possano prendere il mio testimone", ha detto Macron durante una visita a Noumea, rispondendo a un uomo che gli suggeriva il nome di Philippe per la fase successiva all'attuale mandato. Philippe "è un amico", ha detto Macron.(Frp)