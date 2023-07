Spagna: Partito nazionalista basco, no a investitura Feijo, ha superato linea rossa con Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionalista basco (Pnv) si rifiuta di favorire l'investitura alla presidenza del governo spagnolo del leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, perché, per per ottenere tale risultato avrebbe bisogno di Vox. Lo hanno affermato fonti della formazione indipendentista all'agenzia di stampa "Europa Press", evidenziando che i popolari hanno "oltrepassato una linea rossa" portando il partito di Santiago Abascal nelle istituzioni, come avvenuto in diverse regioni e comuni dopo le elezioni del 28 maggio scorso. Le stesse fonti hanno negato che ci siano già stati contatti tra Feijoo ed il presidente del Pnv, Andoni Ortuzar. (Spm)