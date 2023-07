Legge bilancio: Meloni, sciopero Cgil? E’ opposizione pregiudiziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Cgil ha lanciato uno sciopero generale contro la Legge di bilancio che però ancora non c’è. Sicuramente non è un tema di merito” e si tratta di un “opposizione pregiudiziale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl 102.5. “Questo mi tranquillizza perché io spesso non ho capito alcune posizioni che alcuni sindacati hanno preso, soprattutto rispetto a un governo che si occupava, particolarmente, con le risorse che aveva dei più fragili”, ha aggiunto Meloni. (Rin)