Roma: furto alla filiale di Banca Intesa sulla Nomentana, sradicata cassa continua

- Hanno usato una macchina rubata per sradicare il roller cash dalla filiale della Banca Intesa sulla via Nomentana a Roma e sono scappati portando via il contenitore e tutti i soldi che conteneva. Il colpo è stato messo a segno all’alba di questa mattina, alle 5 circa, ed è fruttato ai malviventi un bottino che si aggira tra i 5mila e i 10mla euro. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del commissariato San Basilio diretto dal primo dirigente Isea Ambroselli, appena qualche minuto dopo la fuga dei ladri. Le indagini sono in corso per risalire alla loro identità a partire dalla macchina rubata poco prima e usata come traino per sradicare la cassa automatica.(Rer)