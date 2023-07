Regno Unito: governo manterrà programmi su emissioni automobili ma intende rivedere quelli per abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito si atterrà ai piani che vietano la vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2030, ma intendono rivedere le misure volte a ridurre le emissioni delle unità abitative. Lo ha affermato oggi il ministro per le Pari opportunità, l'Edilizia abitativa e il Livellamento del Regno Unito, Michael Gove, che ha inoltre risposto "sì" alla domanda di "Times Radio" se vietare la vendita di nuove auto a benzina e diesel rimarrà un obiettivo dell'esecutivo. Tuttavia, riguardo gli obiettivi per l'installazione di pompe di calore nelle nuove abitazioni, Gove ha affermato: "Questa è un'area che penso sia necessario rivedere. È importante che le nuove case soddisfino gli standard net zero, ma una delle sfide che dobbiamo tener presente è con il nostro patrimonio abitativo esistente". "Stiamo vivendo una vera sfida del costo della vita e ciò che non vogliamo fare è costringere le persone a pagare somme eccessive in questa fase. Dobbiamo adottare un approccio proporzionato", ha aggiunto Gove. (Rel)