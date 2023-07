Siria: Onu invita ad “azione urgente” per rilanciare il processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno invitato a rinnovare gli sforzi diplomatici “per riaccendere il processo di pace siriano in fase di stallo”. È quanto evidenziato dall’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. In questa occasione, Pedersen ha sottolineato la necessità fondamentale di un impegno e di un coordinamento tra tutte le parti interessate per affrontare la crisi umanitaria nel paese e andare avanti sul percorso delineato nella risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza. Tra i principali obiettivi, ha affermato Pedersen, emerge la ripresa del processo politico facilitato dall’Onu e la necessità di affrontare la "terribile e peggiorata situazione umanitaria, che darebbe anche una certa fiducia sulla possibilità di raggiungere progressi politici”. “Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per trovare una soluzione che garantisca la fornitura continua di assistenza umanitaria transfrontaliera. Niente è più importante in questo momento per i siriani più vulnerabili”, ha concluso l’inviato Onu.(Res)