Bangladesh: premier Hasina inaugura sala dedicata a Sheikh Mujibur Rahman nella sede Fao

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, in visita a Roma per partecipare al secondo vertice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) sui sistemi alimentari (24-26 luglio), ha inaugurato ieri nella sede dell’agenzia Onu una sala dedicata a Sheikh Mujibur Rahman, padre del Bangladesh (nonché della premier). Lo riferisce il quotidiano bengalese “The Daily Star”. La leader di Dacca ha ricordato il sogno di suo padre di costruire un Paese libero dalla fame e dalla povertà e ha sottolineato che l’intitolazione della sala segna anche il 50mo anniversario della collaborazione tra il Bangladesh e la Fao: l’adesione, infatti, avvenuta sotto la sua guida, risale al 1973. (segue) (Inn)