Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo generalmente nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, sino alla sera, quindi qualche schiarita a partire dai settori occidentali. In mattinata possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili sui rilievi centrali e orientali, nel pomeriggio temporali (anche di forte intensità) in transito da ovest verso est principalmente sulle zone di pianura e sulle zone prealpine, con possibilità di grandine medio-grande. In serata fenomeni in esaurimento a ovest, più persistenti ad est. Temperature minime e massime in calo. (Rem)