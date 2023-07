© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente poco nuvoloso con ripetuti transiti di velature. In Particolare, a ovest maggiori tratti di sereno, a est più variabile con irregolari addensamenti, in particolare nelle ore pomeridiane. Nella notte possibili residui temporali a est, nel pomeriggio possibili rovesci o locali temporali sui rilievi centrali e orientali. Temperature minime in pianura intorno a 19°C, massime intorno a 30°C. (Rem)