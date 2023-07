Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio Comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, (ore 14:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di inaugurazione dei Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Milano 2023.Allianz MiCo, V.le Eginardo (ore 17).REGIONESi riunisce il Consiglio regionale per la Sessione di Bilancio.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 10)Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà all'inaugurazione Campionati del Mondo di Scherma 'Milano2023' all'Allianz MiCo di Milano. All'appuntamento è prevista anche la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia a Sport e Giovani, Lara Magoni.Allianz MiCo, V.le Eginardo (ore 17).(Rem)