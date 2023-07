Salario minimo: Calenda, oggi è un giorno molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Oggi è un giorno molto importante per il salario minimo. Pensare che possa funzionare con il governo il prendere o lasciare è sbagliato e serve solo a chi vuole boicottare ogni possibilità di vederlo approvato per montare una campagna di propaganda 'contro'. La nostra proposta è la seguente: la maggioranza levi l’emendamento soppressivo; le opposizioni accettino che in Aula si vada solo con la discussione generale senza voto; il governo fissi incontro con le opposizioni prima della pausa estiva. E iniziamo a ragionare del merito". Lo scrive su Facebook il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)