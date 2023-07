Brasile: governo annuncia campus tecnico universitario nella favela Complexo do Alemao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto federale di educazione, scienza e tecnologia di Rio de Janeiro (Ifrj), in Brasile, avrà un nuovo campus situato nelle favelas del Complexo do Alemao. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Camilo Santana, nel corso di un evento a Rio. "L'Istituto Federale di Rio arriverà nel Complexo do Alemao dove investiremo 25 milioni di real (4,7 milioni di euro) per costruire le strutture del nuovo campus", ha detto. "ll presidente Lula – ha proseguito Santana - ci dice sempre che è necessario vedere da vicino il dolore delle persone, sentire la realtà nel cuore, rimboccarsi le maniche e lavorare per chi in questo Paese ne ha più bisogno. È così stiamo facendo ricostruendo il Brasile", ha concluso. (segue) (Brb)