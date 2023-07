Brasile: numero turisti cresce di quasi il 100 per cento annuo nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha già ricevuto più di 3,2 milioni di turisti internazionali nei primi sei mesi del 2023, un numero superiore di quasi il 100 per cento a quello registrato nello stesso periodo del 2022, secondo i dati forniti dal ministero del Turismo. Per il ministro, Celso Sabino, il dato è il risultato di uno sforzo congiunto del governo federale per sviluppare il settore. "La promozione delle nostre attrazioni, l'apprezzamento della cultura brasiliana e la qualificazione professionale sono alcuni degli elementi fondamentali che spiegano questo buon movimento nel Paese. Continueremo a lavorare per espandere ancora di più questo numero e superare la barriera dei 6 milioni di turisti all'anno", ha detto il ministro. (segue) (Brb)