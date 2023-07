Brasile: numero turisti cresce di quasi il 100 per cento annuo nel primo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buona parte dei turisti internazionali entrati in Brasile da gennaio a giugno proveniva dall'Argentina (1,3 milioni), seguiti dai cittadini di Stati Uniti (327 mila), Paraguay (233 mila), Cile (223 mila) e Uruguay (199 mila). Gli stati brasiliani in cui è entrata la maggior parte dei viaggiatori internazionali sono stati San Paolo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Nel mese di maggio, ultimo dato disponibile, i turisti stranieri hanno speso nel Paese 567 milioni di dollari. Il numero è già il volume più alto del mese nella serie storica iniziata nel 1998. L'anno scorso, la spesa di questo pubblico nello stesso periodo è stata di 373 milioni di dollari. Complessivamente nel 2023, i visitatori internazionali hanno già iniettato 2,7 miliardi di dollari nell'economia brasiliana, il 35,9 per cento in più rispetto allo scorso anno. (Brb)