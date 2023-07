Usa-Pakistan: Blinken a colloquio con l'omologo Bhutto Zardari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intrattenuto un colloquio telefonico con il suo omologo del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui il colloquio è servito a riaffermare il produttivo partenariato tra i due Paesi. Blinken ha evidenziato l'impegno degli Stati Uniti a sostegno del popolo pakistano, e ha aggiunto che Washington proseguirà iniziative di cooperazione tecnica e di sviluppo con Islamabad. Blinken ha espresso soddisfazione per l'accordo di finanziamento raggiunto da Islamabad con il Fondo monetario internazionale, e ha incoraggiato il Pakistan a proseguire le riforme tese a promuovere la ripresa e la prosperità economica. Infine, il segretario di Stato ha ribadito che i principi democratici e il rispetto dello stato di diritto sono centrali per le relazioni Usa-Pakistan, e ha ribadito la cooperazione tesa a contrastare il terrorismo nella regione. (Was)