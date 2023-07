Giappone: funzionario sicurezza nazionale potrebbe essere nominato viceministro degli Esteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle indiscrezioni, Kishida si è limitato ad affermare che "il piano è di decidere le tempistiche appropriate e i dettagli di nuove nomine in linea con la posizione di base del gabinetto". La decisione se procedere o meno a un rimpasto di governo dipenderà probabilmente dai progressi in merito alle più pressanti e delicate questioni di politica interna, incluse le politiche per la natalità, l'aumento della spesa destinata alla Difesa - e il reperimento delle necessarie riforme - e la progressiva adozione del controverso sistema di identità digitale "My Number". (Git)