Usa: cuoco personale di Barack Obama annegato a Martha's Vineyard

- Lo chef personale dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, Tafari Campbell, è stato ritrovato senza vita in un lago non lontano dalla residenza familiare degli Obama a Martha's Vineyard, nel Massachusetts. Lo ha riferito la polizia di quello Stato, secondo cui l'uomo è finito in acqua mentre pagaiava su una paddle board senza giubbotto di salvataggio, ed è annegato. Il 45enne Campbell aveva lavorato come cuoco personale di Obama alla Casa Bianca, e aveva mantenuto l'incarico quando il 44mo presidente degli Stati Uniti aveva concluso il suo secondo mandato nel 2016. In una nota, gli Obama hanno espresso il loro cordoglio per la morte dell'uomo: "Era parte della nostra famiglia. (...) Negli anni l'abbiamo conosciuto come una persona calorosa, simpatica, straordinariamente gentile che ha reso le nostre vite un po' più luminose". (Was)