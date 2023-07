Imprese: semiconduttori, Rapidus negozia fornitura microchip a colossi tecnologici Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapidus, il produttore di microchip nato nel 2022 tramite una iniziativa comngiunta del governo e di otto aziende giapponesi, sta negoziando la fornitura di microchip ad alcune tra le più grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il presidente e amministratore delegato dell'azienda, Atsuyoshi Koike, nel corso di una intervista al quotidiano "Nikkei". L'azienda è ancora in una condizione embrionale: nel 2025 dovrebbe inaugurare una linea di produzione pilota per la produzione di sofisticati chip con architettura a 2 nanometri. L'obiettivo di Tokyo è di fare di Rapidus un campione nazionale dei microchip, nell'ambito dei piani tesi a rilanciare il Giappone come potenza nel settore dei semiconduttori. (Git)