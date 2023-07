Giappone: uomo decapitato a Sapporo, polizia annuncia arresto di una donna 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Hokkaido, nel nord del Giappone, ha annunciato l'arresto di una donna di 29 anni, Runa Tamura, e del padre, lo psichiatra 59enne Osamu Tamura, in relazione alla bizzarra vicenda del cadavere decapitato rinvenuto tre settimane fa in un "love hotel" della città di Sapporo. I due sono accusati di aver cospirato per decapitare la vittima - identificata nel frattempo come un uomo 62enne, Hitoshi Ura - e per celarne la testa, che le autorità non hanno ancora ritrovato. Oggi la polizia ha effettuato una perquisizione nell'abitazione privata dei due sospettati, arrestando anche la madre della donna, la 60enne Hiroko Tamura, accusata di favoreggiamento. Il movente del crimine non è stato ancora accertato. Quel che è certo, invece, è che tre settimane fa la vittima e la 29enne Runa Tamura sono entrati assieme in un "love hotel", un tipo di albergo per coppie assai diffuso nei Paesi asiatici, che consente permanenze brevi e anonime. Dall'albergo è uscita soltanto la donna, portando con sé una valigia. Poco più tardi, il cadavere senza testa della vittima è stato ritrovato dal personale dell'albergo, che ha allertato le autorità. Identificare la sospettata ha richiesto alcune settimane. Secondo indiscrezioni della stampa giapponese, la 29enne potrebbe soffrire di problemi psichiatrici; non è chiaro, invece, il ruolo del padre nella vicenda. (Git)