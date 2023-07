Clima: rapporto Wwa, ondate di calore in Usa ed Europa frequenti a causa del cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ondate di caldo estremo che hanno colpito Stati Uniti, Europa e Asia questo mese sono un fenomeno divenuto "assai più frequente" a causa della "crisi climatica" indotta da effetti antropici. E' quanto sostiene un rapporto della World Weather Attribution Initiative (Wwa) - una collaborazione accademica per lo studio dei fenomeni meteorologici estremi - rilanciato dall'emittente televisiva "Cnn". Secondo il rapporto, senza il cambiamento climatico le ondate di calore nell'emisfero settentrionale sarebbero "almeno 50 volte" meno probabili. La conclusione è frutto di una "analisi durata una settimana" delle ondate di calore verificatesi nell'emisfero settentrionale del globo durante il mese di luglio utilizzando "modelli informatici" per paragonare il clima attuale a quello dell'era pre-industriale. La conclusione degli autori dello studio è che "il ruolo del cambiamento climatico è assolutamente preponderante". (Was)