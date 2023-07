Usa: ex marine accusato di aver addestrato piloti cinesi tenta di resistere all'estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex pilota dei Marines degli Stati Uniti Daniel Duggan, incriminato nel suo Paese con l'accusa di aver addestrato piloti militari cinesi alle operazioni di decollo e appontaggio sulle portaerei, sta tentando di combattere il provvedimento di estradizione emesso nei suoi confronti dalle autorità Usa. Duggan, è un ex pilota di aerei a decollo corto e atterraggio verticale Harrier, che ha pilotato sino a 20 anni fa inquadrato nel 214mo squadrone d'attacco dei Marines basato a Yuma, in Arizona. Dallo scorso ottobre, l'ex pilota è detenuto in una struttura di massima sicurezza in Australia: i suoi avvocati hanno presentato un appello contro il provvedimento di estradizione già approvato dal procuratore generale australiano. Duggan è uno tra diversi cittadini statunitensi accusati di riciclaggio di denaro e cospirazione per esportare servizi di difesa statunitensi, nell'ambito delle indagini sull'addestramento che diversi ex piloti di Paesi Nato avrebbero fornito a militari cinesi presso strutture private in Sudafrica e altrove nel mondo. (segue) (Was)