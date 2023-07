Usa: ex marine accusato di aver addestrato piloti cinesi tenta di resistere all'estradizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse a carico di Duggan, in particolare, sono relative a un periodo compreso tra novembre 2009 e novembre 2012, quando l'ex pilota avrebbe addestrato piloti in Cina. L'uomo avrebbe negoziato personalmente la fornitura di diversi servizi, come "la valutazione di cadetti , il collaudo di equipaggiamenti per l'aviazione navale, la formazione a tattiche e tecniche, e le procedure di lancio e appontaggio sulle portaerei". Intervistato dall'emittente televisiva australiana "Abc", il diretto interessato ha respinto le accuse, sostenendo di non aver mai trasmesso alcuna informazione che non fosse di pubblico dominio. (Was)