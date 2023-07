Poste: utile +16 per cento nel primo semestre a 1,1 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane chiude il primo semestre del 2023 con un utile netto in crescita del 16 per cento a 1,1 miliardi di euro. Lo riporta la società dopo il Consiglio di amministrazione di ieri, presieduto da Silvia Maria Rovere, che ha approvato i risultati finanziari per il primo semestre del 2023. Rispetto al primo trimestre, il secondo registra un più 22 per cento dell'utile netto a 601 milioni. Nei primi sei mesi dell'anno il risultato operativo migliora del 10,6 per cento a 1,6 miliardi (+9,9 per cento nel trimestre) "con un contributo positivo da corrispondenza, pacchi e distribuzione, servizi finanziari e pagamenti e mobile", e i ricavi risultano in "rilevante crescita" con +8,3 per cento a 6,1 miliardi (+8,5 per cento nel trimestre). (Rin)