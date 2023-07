Agroalimentare: van Nieuwkoop (Banca mondiale), investiti 800 miliardi ma l'agricoltura soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non ci fossero gli effetti del riscaldamento globale, i raccolti agricoli, in media mondiale, sarebbero del 22 per cento superiori quest'anno". Lo ha detto a "Repubblica" Martien van Nieuwkoop, direttore globale per l'agricoltura e l'alimentazione della Banca mondiale. È a Roma per partecipare al vertice dell'Onu sull'alimentazione e non ha buone notizie, con buona pace dei negazionisti che continuano a imperversare: "Dirò di più: quel 22 per cento che indicavo è una media mondiale. In tanti Paesi è molto peggio. Fra i luoghi più colpiti dal riscaldamento globale ci sono, per esempio, il sud dell'Iraq o l'Egitto, proprio le aree dove l'agricoltura era nata nove-diecimila anni fa. In quei casi, la produttività agricola crolla ben oltre il 22 per cento: sono loro le vittime sacrificali del riscaldamento globale. Il risultato è che oggi 828 milioni di esseri umani, stando alle più recenti stime del Programma alimentare mondiale non sanno se e quando arriverà loro il pasto successivo. La più alta cifra di sempre". Le cattive notizie non sono finite: "Il riscaldamento globale è come una macchina che stiamo inseguendo: il guaio è che va talmente veloce che non riusciamo a raggiungerla, e più acceleriamo più quella va più forte. La parola chiave è adaptation gap: noi dobbiamo ridurre la differenza fra la velocità con cui il riscaldamento cresce e quella con cui noi modifichiamo i nostri comportamenti per contenerne gli effetti". (segue) (Res)