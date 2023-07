Agroalimentare: van Nieuwkoop (Banca mondiale), investiti 800 miliardi ma l'agricoltura soffre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle possibili soluzioni: "Sono solo due. La prima è l'innovazione. I Paesi devono investire in ricerca e innovazione almeno l'1 per cento del Pil agricolo. La seconda è più complessa: un iPhone in Italia è identico a un iPhone venduto in America. Non è così in agricoltura. Non esiste un silver bullet, una risposta valida per tutti. Ogni innovazione va adattata alla specifica situazione di una certa area, considerando le tantissime variabili che influenzano la produzione, la produttività, il clima, le peculiarità di quella zona". "Se guardiamo ai dati dell'Ocse - spiega il direttore - i governi in tutto il Mondo spendono intorno agli 800 miliardi di dollari l'anno in aiuti pubblici e - in generale - in politiche per il settore agricolo. Senonché molti risultano non efficaci: il nostro sforzo è di canalizzarli in modo produttivo. E di aiutare e integrare quelli più efficaci. Noi dialoghiamo con i governi e con le autorità amministrative che ci vengono segnalate. Ad essi, sulla base di specifici programmi, attribuiamo un certo ammontare di risorse che poi vengono girate ai produttori". (segue) (Res)