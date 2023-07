Agroalimentare: van Nieuwkoop (Banca mondiale), investiti 800 miliardi ma l'agricoltura soffre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tanti Paesi in via di sviluppo i fondi svaniscono nel gorgo della corruzione e delle clientele del dittatore di turno: "Per questo siamo attrezzati, credo con crescente efficacia. Le nostre squadre sul terreno verificano periodicamente il buon fine dei nostri finanziamenti, così che ci sia un continuo monitoraggio. Inoltre, esiste un'apposita divisione della Banca che opera in totale indipendenza e non riferisce neanche al presidente ma direttamente al consiglio d'amministrazione, che a sua volta indaga scrupolosamente ogni volta che ci siano sospetti di corruzioni e appropriazioni indebite", ha concluso van Nieuwkoop. (Res)