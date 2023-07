Salario minimo: Orlando (Pd), Meloni è in imbarazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedendo un rinvio sul salario minimo, Meloni cerca di gestire l'imbarazzo, oggettivamente è in difficoltà, perché è impossibile negare che in Italia ci sia un problema di lavoro povero". Lo ha detto in una intervista alla "Stampa" Andrea Orlando, che da ex ministro del Lavoro del governo Draghi, vede questa battaglia come la prosecuzione del suo impegno per mandare in porto questa riforma. Il 75 per cento degli italiani è favorevole: "Il governo finge di aprire per buttare la palla in tribuna, ma non dice come vorrebbe procedere, tradisce un oggettivo imbarazzo. Il problema - osserva l'ex ministro dem - è che non si capisce cosa vogliano fare. Prima hanno promesso di abbassare il cuneo fiscale, ma è evidente che questo sposta poco per chi guadagna sei o settecento euro al mese, poi hanno bocciato lo strumento del salario minimo in quanto tale, poi hanno detto che non va contrapposto alla contrattazione. Ma la nostra è una proposta che mette al centro la contrattazione, ponendo come strumento integrativo un salario legale". Anche i sindacati sono perplessi per questo: "Non tutti: la Cisl, che ha questa posizione storica che speriamo possa evolvere. Gli altri sindacati hanno riconosciuto che il nostro impianto non smantella, ma fa leva sulla contrattazione. Invece i partiti di maggioranza hanno difficoltà a trovare una posizione comune: c'è una contrarietà molto forte in Forza Italia, una posizione diversa della Lega dove c'erano state alcune aperture nel governo Draghi e in Fd'I vanno in ordine sparso". (segue) (Res)